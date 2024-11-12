林信義啟程參加APEC 強調台灣不可或缺

林信義今晚啟程前往秘魯參加APEC領袖代表會議。（照片：府方提供） 中評社台北11月12日電（記者 黃筱筠）今年APEC領袖會議將在秘魯首都利馬登場，台灣領袖代表林信義晚間出發前在桃園機場發表簡短談話。他表示，此行將讓大家了解，在區域經濟繁榮裡，台灣是重要穩定，且不可或缺的力量。他也將利用這次國際場合，向各國代表說明台灣的強項和達到的成果，以及未來台灣能給予的貢獻。



林信義今晚從桃園啟程，由“國安會秘書長”吳釗燮、“外交部次長”田中光陪同到機場。因林信義夫人長年身體抱恙，2個月前往生。此行由小女兒林玟萱陪同出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，將參加各項APEC領袖夫人各項行程，展開“柔性外交”。



2024年APEC年會11月10日在秘魯利馬揭幕，為期一週的議程將有4場會議接連登場，經濟領袖會議將在15日至16日召開，台灣則由“總統府資政”林信義擔任台灣領袖代表。



林信義12日晚間啟程前往祕魯，出發前他在機場發表談話。他表示，此次非常榮幸能夠代表“總統”參加APEC領袖會議，這段期間各“部會”夙夜匪懈準備，這一年來，從資深官員級、部長級以及企業界，大家團結，經過一次又一次的會議，已經累積豐碩的成果，對於這一次的任務，他和團員們都有信心可以達成。



林信義也強調，此次APEC會議，議題相當多，包括數位、綠色轉型、減少農業糧食損失以及浪費、強化人力資本以及微型中小企業在數位時代的競爭力，甚至是婦女團體以及弱勢族群如何參加經濟發展等，當中有不少是台灣的強項，代表團一定會利用機會，好好跟各國分享台灣的成果。



林信義說，這當中數位醫療，農業以及中小企業是我們台灣的強項。這一次我們團員，我們會利用這一次的會議，跟各經濟體的代表領袖來說明我們所做的事情，所造成的成果，以及未來我們可能的貢獻，讓大家瞭解，在這個區域的經濟繁榮裏，台灣是一個重要穩定，不可或缺的力量。



林信義先後擔任“經濟部長”、“行政院副院長”等要職，現為“總統府資政”兼“行政院”經濟發展委員會顧問。今年77歲林信義曾3度參與APEC，這次也是林信義睽違19年後，再度代表台灣出席會議，林信義與各國領袖在APEC經濟體“元首”互動狀況，也引發外界高度關注。