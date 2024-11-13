中評關注：高雄市長選戰暖身　綠圍攻柯志恩

民進黨籍高雄市長陳其邁上週到“立院”後，高雄掀起一波“財劃法”相關政治攻防。（中評社 資料照） 中評社高雄11月13日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，上週為了“財劃法”議題北上“立法院”搏聲量後，高雄綠營開始對有望代表國民黨參選高雄市長的藍委柯志恩窮追猛打。綜觀背後因素，與柯志恩11月起動作頻頻有關，綠營基層有憂慮需要穩軍心、綠營訴求藍營內部矛盾創造“國會”攻防有利環境有關。



國民黨柯志恩2022高雄市長選舉獲52萬9607票，得票率40.16%，敗給民進黨陳其邁的76萬6147票，得票率58.10%。國民黨在綠票倉能穩住4成選票，不算太差；而陳其邁二任屆滿，2026將交棒。



柯志恩2026準備捲土重來，動作頻頻，11月起，先陪同前“立法院長”王金平到六甲山區清涼山護國妙崇寺，接著又安排“立院”教育文化委員會到高雄考察4所學校設施，馬上又與藍議員許采蓁合掛看板。此外，柯志恩也開始將團隊拉回高雄協助新聞處理，幕前幕後都有一些鋪陳，環環相扣沒有表面那麼單純。



雖然柯志恩掛上首面看板時仍表態2026還很遠，不要有太多的聯想，但看在外界眼裡，還是有一種開始熱身的準備。畢竟越早表態就要越早投入資源，在藍營沒有執政資源的情況，負擔自然很重，當然對柯志恩來說“時間還早”，但卻要“把握時間”提早準備，有動作自然也會激起敵對陣營火花。



面對藍營老早就已經定於一尊，反過來說，綠營仍是5搶1的局面，表態爭取市長初選的有綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺，以及前“勞動部長”許銘春，目前仍是5人混戰的局面，至今仍一片混沌，甚至初選時間也不定，相較之下，會讓基層綠營支持者產生憂心。