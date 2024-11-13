中評關注：人事搶位引派系鬥爭　賴系反擊？

王鴻薇踢爆，“衛福部前部長”、“行政院政務委員”陳時中，在出席1場飯局後與美女比肩走出來。（王鴻薇辦公室提供） 中評社台北11月13日電（記者 黃筱筠）民進黨前“立委”高嘉瑜傳出可能接任“退輔會”系統的欣欣百貨董事長，再度引爆黨內不滿，雖然此人事案要等到明年2月才會確定，高嘉瑜“賴系”色彩濃厚，在昔日台北市長選舉時未賣力為黨提名姚文智、陳時中助選，已讓英系頗為不滿，加上之前人事案累積下來，黨內非賴系強烈不滿。此時英系、“政務委員”陳時中又被藍委爆出“爆乳辣妹送客照”，還有前“衛福部次長”王必勝陪同，一來一往有著派系互鬥痕跡。



高嘉瑜落選“立委”之後，尚無新職，但因為賴清德與蔡英文2020黨內初選時，高嘉瑜是少數挺賴人馬，被認為賴系色彩濃厚。相較於另一位台北市出身的賴系人馬何志偉，“立委”初選敗給王世堅後獲賴延攬為“總統府”副秘書長，雖黨內也有不滿聲音；但何志偉家族有“綠色友誼連線”派系、陽信銀行背景，有家族力量加持。



高嘉瑜掌欣欣百貨董座的人事案雖然未被證實，但高自己都說基隆老家也是開百貨行，非但沒有完全否認，甚至感覺有爭取之意。但高嘉瑜在黨內算是孤鳥，得罪不少人，擔任“立委”時常沒有綠委願意一起召開記者會。現在若被“賴政府”任命，非賴派系一定跳腳，還有評論直接提到賴清德若任用高嘉瑜就是沒有自信的表現。



但在高嘉瑜人事案傳出後幾天，國民黨“立委”王鴻薇po出一組爆料照片，指今年8月6日晚間，時任中華開發資本公司副總王必勝、陳時中與開發金控集團高階主管，在台北市信義區餐敘，會後陳被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客的畫面，王諷刺真是“重情重義重粉味”。

