劉盛良：台灣怎能跟大陸打仗　和平才是目標

公教軍警消聯合總會榮譽總會長劉盛良接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）對於美國總統當選人特朗普回任，是否成為接下來兩岸關係的最大變數，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣岳父、公教軍警消聯合總會榮譽總會長、前“立委”劉盛良向中評社表示，特朗普是很積極也很衝動的人，所以可能會因此撩撥了兩岸的敏感神經，確實是很大的變數。



劉盛良說，重點還是在執政的賴清德別再講所謂“新兩國論”的言詞，應該思考有調整路線的空間，因為說到底，台灣怎麼有辦法跟大陸打仗？兩邊的軍事實力差距太大，衹有追求和平才是最大目標。



劉盛良曾任三屆台北縣議員、五屆“立法委員”，現為公教軍警消聯合總會榮譽總會長，擁有多家建設公司，實力雄厚，其子劉哲彰為現任新北市議員，而女婿為“立法院副院長”江啟臣。



劉盛良接受中評社訪問，對於特朗普回歸接下來的兩岸關係充滿變數一事表示，特朗普是很積極也是很衝動的人，所以接下來的對中政策是否會採取強硬態度，或者是有談判的空間，為接下來的觀察重點，但特朗普看起來已決定要拉高課徵關稅的比率，因此至少在美中貿易方面，絕對會面臨不好的現象。



另外在兩岸關係上，劉盛良說，接下來也可能會有一些不良反應，因為特朗普做事欠思考，想到什麼做什麼，台灣絕對會被他當成籌碼來使用，那就會更激化兩岸關係的緊張，會導致現在對立的局面更惡化，這一點是他非常擔心之處。



劉盛良說，畢竟大家都希望兩岸能有穩定發展的關係，但目前似乎只能先看美中之間如何發展，希望不要有太大的衝突，這樣的話三邊都會比較安定。

