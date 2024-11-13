沈政男建議柯繼續坐牢　挺陳佩琪代夫出征

沈政男表示，陳佩琪要做好代夫出征的準備。（照片：沈政男臉書） 中評社台北11月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案將延押至明年1月5日，柯文哲放棄抗告。長期支持柯文哲的精神科醫師沈政男11日在臉抒發文表示，柯文哲接下來也不需要拿錢重金交保，這是百分百的冤獄，要繼續坐牢坐到關他的人感到心虛。若到2026、2028選舉柯還在坐牢，就需要陳佩琪代夫出征，選“立委”完全可行，而選市長與“總統”，也未嘗不可。



沈政男表示，柯文哲不抗告與他的建議一樣，看完其它人抗告結果，就不必與司法玩羞辱人的遊戲。接下來，北檢就是想要追查出，除了“210小虎”與“1500小沈”以外其他的收賄金流，但這完全是錯誤假設，現在他們就巴望著“橘子”回來，告訴他們其他金流何在，不然，已經一籌莫展。



沈政男也質疑，檢廉再次約談陳佩琪，然後首次約談黃珊珊，得到什麼新的資料？沈政男建議，北檢看起來就是要用圖利罪與收賄罪來起訴柯文哲，起訴以後柯可能要面對重金交保，“就不要拿錢出來交保，就讓他們繼續關！這事情的本質就是百分百的冤獄，但民意還有五成以上不這麼認為，現在要做的是爭取民眾認同，而繼續坐牢就是最好的方法。坐牢坐到，讓那些關你的人，感到心虛。”



沈政男說，柯文哲要面對的絕對不是司法，而是2026、2028選舉，若屆時柯文哲還在坐牢，就需要陳佩琪代夫出征了，“陳佩琪要選什麼？至少選區域‘立法委員’，完全可行，而選市長與‘總統’，也未嘗不可！陳佩琪，要接下柯文哲舉起的大旗，繼續往前走！”



沈政男表示，看那些官員與民代的水準便知，素人來做，都可以做得比他們更好，而且好很多。民眾黨至少還有13%的支持度，在2028還是會有關鍵的“立委”席次，而如果能夠藉著京華城冤獄案，爭取更多支持，對台灣政治的影響就更大。