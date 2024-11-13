刪吳斯懷條款？顧立雄：規定在這就依法處理

顧立雄接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月13日電（記者 黃筱筠）有中國國民黨籍“立委”提案刪除吳斯懷條款，高階將領去大陸是否應該要限制？台“國防部長”顧立雄今天受訪說，兩岸人民關係條例第90條有相關規定。政務副首長以上或是少將以上人員，有一定影響力，如果到中國大陸去不希望看到他們做有害“國家”尊嚴行為，這對於我們“國家”不好，這個相關規定在這邊就依法處理。



顧立雄今天一到委員會看到陳永康也先慰問傷勢，並要他多保重。



退役少將臧幼俠8月在香港出席活動，起立聽中華人民共和國國歌，遭“國防部”認定違法，裁罰停領75%月退俸五年。傳出國民黨“立委”翁曉玲擬幫解套，提案修法將規範退將等人赴陸參與等政軍活動的規範與罰則全數刪除，也就是俗稱的“吳斯懷條款”，就連軍系國民黨“立委”陳永康都有連署。但也有藍委不認同此提案，希望撤案。



據瞭解，目前翁曉玲辦公室還在連署中，等適當時機再提出。陳永康也可能會撤簽。



“立法院”“外交及國防委員會”今天進行明年度“國防部”編列相關預算進行詢答。



根據“立法院”議事規則規定，“立法委員”提出之法律案，應有15人以上之連署；其他提案，除另有規定外，應有10人以上之連署。



吳斯懷條款指的是：2019年7月3日，“立法院”為此三讀通過修改《兩岸人民關係條例》部分條文，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不得參與中國大陸相關政治活動，而有妨害“國家”尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退者最高處新台幣1000萬元罰鍰。