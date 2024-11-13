財劃法成功出委員會　陳玉珍：藍營團結成果

藍委陳玉珍與多名藍委共同召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月13日電(記者 俞敦平)“立法院”財政委員會今日針對《財政收支劃分法》修正草案進行表決，以7比5通過確認6日的議事錄，使該修正案得以送出委員會進入朝野協商。草案通過後，擔任財委會召委的中國國民黨籍“立委”陳玉珍與多位藍委們共同召開記者會，強調此案對提升地方自治和財政平等至關重要。她也強調是藍營團結的展現，才逼迫綠營在此議題上退讓。



11月6日，陳玉珍擔任主席主持“立法院”財委會初審《財政收支劃分法》修正草案，但僅用三分鐘即通過，引發民進黨不滿並引爆藍綠衝突。民進黨指控國民黨“偷跑”且違反程序，稱其為“三分鐘闖關”，要求重新確認程序。11月11日，由民進黨召委賴惠員主持時，綠營試圖發動冗長演說試圖拒絕確認6日的議事錄，導致該修正案無法順利送出委員會，藍綠雙方再次發生衝突但未有結果。



13日，綠營妥協，本日擔任召委的賴惠員決定針對民進黨“立委”要求撤回議事錄確認的提案進行表決，經過多輪表決後，最終藍營夾著人數優勢以以7票對5票通過確認議事錄，草案確定送出委員會。此修正案顯示朝野對地方財政分配的分歧，國民黨主張修法增進地方財源，民進黨則批評其程序處理不當。



在修正案正式送出委員會後，陳玉珍與藍營財委會的委員們一同召開記者會。陳玉珍指出，該法修正早已被多方認為必要，“中央”長期對地方資源的分配限制了地方自治的發展。她認為，修法將有助於各地方不分黨派地獲得更公平的財政資源，促進地方經濟，對各縣市無論藍綠都將帶來實質幫助。陳玉珍稱，國民黨在本次會議中的團結和表現，讓民進黨不得不讓步，最終完成法案的表決和議事確認。



此外，陳玉珍呼籲，下一階段希望“行政院”能提出自己的版本，並提醒民進黨在後續的院會討論中應以理性方式處理異議，以表決來解決分歧，而不是不斷拖延會議時間。國民黨則會持續堅持，確保“中央”與地方都擁有平等的資源分配權，避免財政偏袒現象。



在記者會尾聲，藍營“立委”們齊聲喊出“要修財務法，中央地方共贏”等口號，強調這次修正法案的核心理念是“公平正義”和“中央”地方的財政共贏。他們表示，藉由修法，將建立更加公平的資源分配基礎，進一步改善地方發展。