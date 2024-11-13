抗衡國民黨中央親美派？王金平智庫名單曝光

王金平。（中評社 資料照） 中評社台北11月13日電／中國國民黨籍前“立法院長”王金平今天將成立跨黨派智庫，包括前台大校長管中閔等重量級學者和前政務官都將加入，12月8日將提出“中道和平倡議”並舉行成立大會，希望為兩岸和平盡心力。相較於國民黨主席朱立倫等親美派主導的黨中央，王金平動作引發關注。



根據《中時新聞網》報導，親近王人士表示，王金平極為關切並憂心台灣目前內部對立紛擾、兩岸兵凶戰危的問題，才會想籌組超越黨派、跨領域的智庫集思廣益，尋求因應之道，今天召開成立籌備會，包括前台聯黨主席，同時也是台灣新故鄉智庫秘書長蘇進強、前台北市長郝龍斌、國民黨秘書長黃健庭等人，以及企業界人士都受邀出席；據瞭解，本來也有邀請海基會副董事長兼秘書長羅文嘉，但或許考量未來路線出現競合的可能而決定缺席。



據瞭解，智庫採委員會制，由王金平擔任主任委員，前“金管會主委”、現任中投董事長陳樹出任副主委，成員敲定的包括管中閔，以及前“交通部長”葉匡時、前“內政部長”李鴻源、前陸委會主委，現任國民黨副主席夏立言、新黨副主席李勝峰等。預計下個月8日將舉辦“中道和平聯盟”成立大會，並發表兩岸相關的和平倡議。據瞭解，上個月27日聯盟就舉辦籌備會，當時有近200個民間社團派出代表與會，當時王金平的主講內容就是“和平議題—光大和平的普世價值”。



對於外界質疑衝著馬英九的“九二共識”而來，不過，王金平在演講中說，兩岸制度化協商談判的重要基礎是“九二共識”，這個共識說到底就是和平共識。開設線上“溝通協調”課程，目前報名已超標40多倍的王金平也強調協商的重要，兩岸之道要發揮中華文化“唯和與合”的智慧，保持談判的迴旋空間，“不要把棋給下死了”。此外，為凝聚台灣共識，他也主張召開兩岸和平“民間國是會議”。



因此，親王人士強調成立聯盟與智庫無關黨主席、“總統”選舉，而是想為台灣解套、找出路。不過，雖然宣稱是“退休人士”，但王金平近來動作頻頻，雖然表示不會選黨主席，但本土派、議長派和反朱派卻還是希望他能“主持大局”，也難怪黨內好奇王金平到底想幹什麼？據瞭解，不止藍營，包括綠營也有人透過親王企業主打探，但王金平都否認外界的傳言或揣測，僅強調，想做一些對台灣、對兩岸有利的事而已。