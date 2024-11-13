中評現場：王金平中道和平聯盟智庫登場

王金平致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍前“立法院長”王金平成立“中道和平聯盟智庫”，今日上午在台北市凱薩飯店召開成立籌備會，包括前台灣大學校長管中閔、前“內政部長”李鴻源、前“交通部長”葉匡時、前台北市長郝龍斌等重量級學者和前政務官都在名單內。國民黨秘書長黃健庭、前秘書長李乾龍也出席上午的籌備會。



籌備會吸引不少媒體採訪。王金平表示，世界各地戰爭頻起、兩岸兵凶戰危、台灣政治門爭日益加劇，為了兩岸和平，為了下一代能安居樂業，我們要即刻醒覺站出來，要正視問題，集思廣義。



智庫採委員會制，由王金平擔任主任委員，前“金管會主委”、現任中投董事長陳樹出任副主委，屬於藍營成員包括管中閔，以及前“交通部長”葉匡時、前“內政部長”李鴻源、新黨副主席李勝峰等。預計下個月8日將舉辦“中道和平聯盟”成立大會，並發表兩岸相關的和平倡議。



此智庫成員號稱超越黨派、跨領域，今天上午在台北市凱薩飯店召開成立籌備會，由於性質為內部會議，原本不開放採訪，在王金平同意下才開放讓媒體進入拍攝片段。



與會非藍營人士包括前台聯黨主席、現任民眾黨智庫台灣新故鄉智庫秘書長蘇進強、中華亞太菁英交流協會秘書長、英系學者王智盛，民眾黨“立委”張啟楷和前“立委”張其祿等人都出席。



另外國民黨秘書長黃健庭、國民黨副主席夏立言也在名單內，也讓人解讀有考慮到黨中央立場，王金平想避免讓外界產生要取代黨中央的聯想。