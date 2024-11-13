柯文哲剃光頭　游淑慧：有斬雞頭自清之意

柯文哲剃光頭現身北檢。（中評社） 中評社台北11月13日電／台北地檢署偵辦京華城案，今天上午提訊台灣民眾黨主席柯文哲出庭，早上9時左右囚車抵達北檢，柯文哲在法警陪同下進入偵查庭，但他已經將頭髮全部理掉，變成“光頭”。對此，台北市中國國民黨籍議員游淑慧認為柯文哲此舉可能有三種意圖，有時候“剃光頭”或“斬雞頭”都有“自清和宣誓”意味。



北檢持續偵辦京華城案，11月初聲請延押柯文哲獲准，11日是柯文哲聲請抗告的最後期限，但柯文哲決定不抗告，確定延押2個月，今天則是柯文哲遭延押後第一次出庭應訊。



綜合台媒報導，游淑慧今天表示，是為了涼爽舒適，還是要釋出什麼暗號或訊息？這個舉動突然且跳脫，難免會讓外界多做聯想，感覺柯前市長即便羈押禁見，可能還是都知道外界發生什麼狀況。



游淑慧指出，昨天媒體人璩美鳳才指控他性騷，今天他就剃光頭，是巧合還是對外釋出一種暗示回應，我們不得而知。



游淑慧認為，在政治人物的政治動作裡，有時候“剃光頭”或“斬雞頭”代表的意義類似，都是有“自清和宣誓”的意味，表示自己的清白以及堅持到底的“決心”，且剃光頭這個畫面也容易再次搧動支持者悲憤不捨的情緒 。



游淑慧表示，不論柯文哲想從剃頭表達自清、對北檢的不滿，或帶起支持者情緒，都可以發現，一個簡單的動作就能帶動媒體風向的討論，可知即便人在看守所，柯依然擅長操作輿論。