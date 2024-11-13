林碧炤：美國要重返老式孤立主義不太可能

林碧炤。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月13日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普選前曾提到台灣應向美國交保護費、批台灣搶走美國晶片生意等。前“總統府”秘書長、政治大學外交系兼任教授林碧炤13日在政治大學外交系主辦的研討會上表示，一定會有很多選舉語言，但在選後應會有不一樣、新的議程、問題、挑戰，當然特朗普有說要讓美國再次偉大、美國優先等口號，只是在AI時代，美國若要回去以前老舊式的孤立主義，應不太可能。



曾任“總統府”秘書長，“國安會”副秘書長，受到李登輝與蔡英文重用的林碧炤在專題演講中表示，美國大選結果引起全世界關切注意，如今將是特朗普的第二任，應會有完全新的、不一樣的全球、中美、台美局勢，美國尚在印度－太平洋經濟框架（IPEF）應該還是會有多方會談。面對中國的崛起，將帶來的地緣政治挑戰會有些改變，因中美現在關係還是緊張，雖說特朗普有所謂特朗普主義，但也應該會有所平衡。



林碧炤指出，特朗普回任雖是新局，但美國的憲法制度並沒有改，現有的美國機制還是會讓特朗普去好好發揮，共和黨拿下參、眾議院，特朗普提出讓美國再次偉大、美國優先等口號。他認為在AI時代，美國若要回到以前老舊的孤立主義，應是不太可能。



他說，接下來特朗普要面對怎樣處理俄烏戰爭的問題，共和黨若全面執政，那相關新團隊的人事同意權都會快速路。此外特朗普第一任內退出的國際組織、不參與的協定總共約9個，第二任可能也會出現不參加的情形，但還要再觀察。至於中美關係主要會是關稅戰，另外電動汽車也會漲價，無論特朗普還是現任民主黨總統拜登（Joe Biden），或是其他印太國家，台灣都要感謝。