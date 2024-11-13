台防務預算增至GPD3%？顧立雄：穩健成長

顧立雄答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月13日電（記者 黃筱筠）對於美國總統當選人特朗普上任後，台灣防衛預算可能提升到GPD5%或是10%嗎？（明年度佔比約2.5%）“國防部長”顧立雄今天答覆“立委”質詢表示，會參照敵情、需求等編列“國防”預算。要提升到多少目前還不知道，但過去“國防”預算平均成長是8%，現在無法設定達到3%或是多少，但是會穩健成長。他也強調，如果大家都有共識相關防衛作戰要編列特別預算，我們會來擬議。



“立法院”“外交及國防委員會”今天進行明年度“國防部”編列相關預算詢答。



民進黨“立委”王定宇質詢提及，美方期待我們“國防”預算佔比可以提高，我們經濟量體變大，雖然都是大約2.5%，但是規模放大。我們會希望達成GDP3%？如果重要盟友要求看到數據，你會怎麼看要先到3%嗎？



顧立雄回覆說，美國要跟他這樣對話，他會問現在武器裝備區分為兩大部分，第一，灰色地帶進入，消耗戰要怎麼應對、軍事恫嚇的威脅，我們需要情監偵力量增加。第二，戰時防衛作戰，如何拒止中國大陸登陸，哪些武器可以拒止大陸登陸，我們要跟美國溝通哪些是有效的武器。



王定宇也問，若必須要提高軍費，《金融時報》報導的東西是我們要的嗎？顧立雄說，他無法對於《金融時報》報導加以評論，他認為有待商榷，台美默契有需要籌購的武器，在沒有知會“國會”之前都不會評論。



民進黨“立委”羅美玲也問到特別預算，顧立雄答覆，2026年度還有新台幣602億特別預算，今年還有904億特別預算。在2027年開始沒有特別預算情況下，若都編入年度預算會提高。至於特別預算案要不要編列？如果“國防部”有規劃，還要“立法院”支持。我們若要提出特別預算案，要經過“立法院”大力支持，看是否有特別預算案需要。



顧立雄說，好處是特別預算不會排擠到年度預算，“我現在只能說，不能排除特別預算的可能性，但是現在沒有定案規劃”。到時候若有特別預算提出，也要詳細規劃才能得到“立法院”支持。