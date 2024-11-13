成立跨黨派智庫為護燕？王金平：想太多了

王金平接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今天召開“中道和平聯盟智庫”成立大會第一次座談會，對於外界臆測可能與國民黨主席選舉有關，並提前為國民黨2028大選候選人尋找兩岸路線，王金平在會前受訪表示，此事與政治一點關聯都沒有，希望外界不要“竹篙鬥菜刀、黑白鬥（台語）”。



媒體還問王金平，最近動作很多，是否是啟動“護燕（盧秀燕）計劃”？王連笑3聲說，“想太多了啦！”



“中道和平聯盟智庫”成員號稱超越黨派、跨領域，今天上午在台北市凱撒飯店召開成立第一次座談會，與會成員不屬於藍營的部分包括前台聯黨主席，同時也是台灣新故鄉智庫秘書長蘇進強，以及海基會副董事長羅文嘉推薦的中華亞太菁英交流協會秘書長、綠營英系學者王智盛，民眾黨“立委”張啟楷和前“立委”張其祿等人都出席。



另外智庫成員也邀請國民黨秘書長黃健庭加入，國民黨副主席夏立言也在名單內，智庫採委員會制，由王金平擔任主任委員，前“金管會主委”、現任中投董事長陳樹出任副主委，屬於藍營成員包括前台灣大學校長管中閔，以及前“交通部長”葉匡時、前“內政部長”李鴻源、新黨副主席李勝峰等。



王金平受訪時強調，自己已經退休，想在晚年致力於台灣內部和諧並推動兩岸和平，“中道和平聯盟智庫”不牽涉任何政治，不分黨派也不分教派、任何階層或職業，只是希望集各方有志之士，一起面對台灣困局以及兩岸困境，促進和平。



對於盧秀燕是否參選國民黨主席，王金平說，他不知道，也沒有請教過盧秀燕的意願，盧也沒有告訴他是否參選黨主席。



王金平指出，他邀有志之士共同成立智庫，目的在因應台灣目前政局紛擾、對立嚴重，尋找取得和諧，化解消彌的方案，待台灣和諧後，同時營造兩岸和平，尋找和平契機，這些都是聯盟要做的工作。因為聯盟需要智庫共同尋找方向並提出解決政策，因此目前智庫大約有20多人，是一個柔性的（組織），未來可能還會再增加人數。



王金平澄清，有媒體報導呂秀蓮、蕭萬長也是聯盟成員，但他根本都還沒有邀請，最近民進黨秘書長林右昌對媒體否認參加聯盟是對的，因為他也還未邀請林右昌，但未來會看狀況向林說明，讓民進黨理解這個聯盟沒有任何政治因素，純粹希望台灣和諧、兩岸和平。