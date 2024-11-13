霧峰民眾反對建納骨塔　求盧秀燕大發慈悲

台中峰谷里里長黃錦昌發起成立“反對霧峰區峰谷生命園區開發案自救會”，並召開記者會表達拒絕生命園區開發的訴求。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月13日電（記者 方敬為）台中市霧峰區峰谷等里居民今天召開記者會抗議“元扶企業公司”預計在當地開發“生命園區”，有破壞當地環境的疑慮，地方居民嚴正反對，並宣告即日起成立“反對霧峰區峰谷生命園區開發案自救會”，揚言抗爭到底。自救會並呼籲國民黨籍台中市長盧秀燕大發慈悲，傾聽民意，勿核准開發。



台中市府生命禮儀管理處秘書張耀文表示，市府重視地方民意，會瞭解民眾訴求，並對該開發案嚴格檢視、把關，目前該案新辦事業規畫已被退回，以確保符合環境保護與維持地方居住品質，若開發案不符規定，也不會許可業者施工。



“元扶企業公司”將在霧峰區峰谷里一帶開發生命園區，預計建設600座棺木土葬以及2萬個埋藏骨灰，引發當地居民不滿，13日由峰谷里里長黃錦昌發起成立“反對霧峰區峰谷生命園區開發案自救會”，同時召開記者會要求市府介入，勿核准有破壞環保疑慮的開發案。



自救會在峰古里活動中心周邊綁上布條，表達拒絕生命園區開發的訴求，並要“盧秀燕市長慈悲霧峰眾生！”里民集結高喊“堅決反對生命園區”、“留給後代淨土”等口號。



黃錦昌表示，峰谷里地處山區，該開發案位在順向坡地上，可能帶來生態、環境和水源的潛在危害，且選址位於乾溪上游，當地無自來水供應，居民生活和農業用水均取白溪水或自有井。然而秋冬季枯水期頻繁，若生命園區開發後大量使用地下水，將嚴重影響居民的生計，迫使當地面臨更加嚴峻的用水挑戰。



自救會發言人鄒明諺表示，該案開發的必要性令人存疑，根據台中市府的統計，2022年未使用的墓基數約2萬個，未使用骨灰塔位約87萬個，總計89萬個未使用量，近10年大台中地區死亡人數約2萬人，若以此計算，現有墓基與骨灰塔使用量足以因應未來44.5年的需求。因此，開發商所宣稱的殯葬資源短缺並不真實，且該開發案有600座棺木土葬，違背了台中市近年的殯葬改革政策。若台中市環保局環評小組通過此案，形同否定市府的政策方向。



生命禮儀管理處秘書張耀文表示，目前峰谷生命園區開發案的新辦事業計劃已被市府退回，要求業者修正，市府也很重視我們當地的民意了，一切會依殯葬管理條例的規定嚴格審查計劃。