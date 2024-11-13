吳崇涵：特朗普戰略模糊　不會挑戰一中

政大外交系主任吳崇涵。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月13日電（記者 楊騰凱）針對美國總統當選人特朗普明年元月上任後的對台政策，政治大學外交系主任吳崇涵今日表示，對特朗普來說，所謂的保護費是，你把錢拿出來，東西我賣。至於會不會介入台海爭端？特朗普依然是戰略模糊，他不會去挑戰中國大陸的一中原則以及美國自己的一中政策。



政治大學外交系今日舉辦“2024美國大選對印太區域情勢影響國際研討會”，與會學者包括政治大學國際事務學院院長連弘宜、政治大學外交系主任吳崇涵、政治大學外交系名譽教授林碧炤、台灣師範大學東亞系教授林賢參、台灣大學政治系副教授唐欣偉、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。



吳崇涵為美國南卡羅萊納大學政治學博士，研究專長包括國際安全，衝突研究，區域整合，現為政治大學外交系教授兼系主任。



吳崇涵表示，這次美國大選結果來看，特朗普真的很會選舉，2020特朗普連任失敗是輸給疫情。另外兩次2016、2024勝選，選戰打點都很準，包括2016喊出“Make America Great Again”（讓美國再次偉大），這對美國鐵鏽帶選民很有感。



吳崇涵指出，這次則追打通膨議題，抓住拜登政府失分的地方。就連移民族群的票特朗普都有搶到，他提醒移民們，你們現在的生活也過得不好，所以包括拉美裔或亞裔，特朗普的得票都有成長，更不用說特朗普對傳統鐵票也鞏固得非常好。



吳崇涵指出，我們在分析特朗普時，要留意他的交易型人格，極端難以預測。不過特朗普選前提到台灣對美國有很大的貿易順差，他選前講的，選後就會做，所以台灣需要有彈性地與未來特朗普政府往來。



吳崇涵表示，特朗普第一任期對台友善，但他仍是有他的想法，當他不想用台灣時，他就會說不要來找我。特朗普第一任期的美國國安顧問波頓（John Bolton）曾於回憶錄中提到，特朗普對台灣問題很消化不良，所以特朗普未積極介入台灣問題，視台灣問題為次要。



吳崇涵指出，至於特朗普提到所謂的保護費，對特朗普而言，你要我保護可以，但錢拿出來，東西我賣，可是美國會不會介入台海爭端？這個問題當記者問特朗普時，他說我當總統，不會有戰爭。特朗普把因果關係切斷了，特朗普不掉入因果關係的陷阱，所以戰略模糊會是特朗普基本論調，不會去挑戰中國的一中原則以及美國的一中政策。



吳崇涵表示，可是如果未來的中美貿易談判出現問題，特朗普還是很可能會把台灣問題給搬出來。