爆料稱女醫師有粉味引爭議　王鴻薇道歉

藍委王鴻薇接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月13日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”王鴻薇今日受訪時，針對她再爆料中被指稱充滿粉味的女醫師們致歉，並強調監督官員的初衷，承諾今後會更嚴謹查證以避免誤會。



王鴻薇在12日於臉書發文，指控前“衛福部長”、現任政委陳時中和前“衛福部次長”、現轉任中華開發副總的王必勝出席“粉味飯局”，被拍到與“香肩美女”並肩而行，暗指二人雖已離開“衛福部”，但仍不斷參加餐敘，質疑其可能涉及政商利益。她此舉引起參與宴會的醫師不滿，並發文澄清，指出宴會當日出席的女性皆為醫師，並表達對該爆料引發的負面影響感到不快。



對此，王鴻薇於13日受訪時表示，她的發文是為監督官員與前官員之間的政商關係，無意影射任何與宴會無關的人士。她強調，若參與宴會的女醫師感到不悅，她會道歉。王鴻薇特別提到，監督公眾人物的行為及政商連結是她一貫的立場，未來仍將延續，但會在爆料時更嚴謹查證，以免波及無辜。



最後，王鴻薇再次強調，她所提出的監督對象是陳時中和王必勝，並無針對其他人士，亦未使用“傳播妹”等字眼。王鴻薇表示，未來若再收到類似爆料，會在事實查證上更為謹慎，確保對象準確，以避免誤會與爭議。