顧立雄看美國新防長人事　符合台美利益

顧立雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月13日電（記者 黃筱筠）美國總統當選人特朗普宣布由福斯新聞主持人皮特·海格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。台“國防部長”顧立雄今天表示，特朗普任命海格塞斯是因“美國優先”強烈支持者。我們決不容許俄烏戰爭或是以哈衝突之外，在台海再發生衝突戰事，這是符合美國利益，也符合台灣利益，台美雙方有共同利益，要確保台海和平穩定現狀維持，這應該是共同基礎點，會有對話基礎，要嚇阻戰爭發生。



“立法院”“外交及國防委員會”今天進行明年度“國防部”預算詢答。



民進黨“立委”王定宇質詢提及，美國新任國防部長是福斯新聞網記者，過去歷練是在國民警衛隊，是戰鬥步兵，普林士頓大學、哈佛大學等學歷，之前都沒有人猜到他。你服役擔任什麼？顧立雄說，擔任運輸排排長。



王定宇說，有人說你沒有當過兵？顧立雄強調，預官考到運輸。王定宇說，那應該退役之後是去開火車，你去當律師？顧也說，他是陸軍唯一傳播營。



對於這個新任部長有什麼看法？顧立雄表示，他看到相關資料是1980年生，特朗普任命是說美國優先強烈支持者。我們決不容許俄烏戰爭或是以哈衝突之外，在台海再發生衝突戰事，是符合美國利益，也符合台灣利益，台美雙方有共同利益，要確保台海和平穩定現狀維持，應該是共同基礎點。