郝龍斌：九二共識仍是兩岸對話最好基礎

國民黨前副主席郝龍斌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今天召開“中道和平聯盟智庫”成立大會第一次座談會，為兩岸尋求出路。針對九二共識議題，與會的國民黨前副主席郝龍斌受訪表示，九二共識本身並沒有問題，但一方面是大陸曲解九二共識，加上台灣內部也有意見。而目前九二共識還是國民黨認為兩岸對話最好的基礎，如果有更好的，他當然支持。



“中道和平聯盟智庫”訴求超越黨派、跨領域，今天上午在台北市凱撒飯店召開成立第一次座談會。與會成員不屬於藍營的部分包括前台聯黨主席，同時也是台灣新故鄉智庫秘書長蘇進強，海基會副董事長羅文嘉推薦的中華亞太菁英交流協會秘書長、英系學者王智盛，台灣民眾黨“立委”張啟楷和前“立委”張其祿等人都出席。



另外智庫也邀請國民黨秘書長黃健庭加入，國民黨副主席夏立言也在名單內。智庫採委員會制，由王金平擔任主任委員，前“金管會主委”、現任中投董事長陳樹出任副主委，屬於藍營成員包括前國民黨副主席郝龍斌、前台灣大學校長管中閔、前“交通部長”葉匡時、前“內政部長”李鴻源、新黨副主席李勝峰等。



郝龍斌在會前受訪表示，他出席是支持王金平替兩岸和平、兩岸對話找出路，因為兩岸不和解，朝野不和解，台灣未來沒有出路。

