台明年防務預算　軍事投資新增60餘億

“外交及國防委員會”13日邀請顧立雄專案報告並備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月13日電／“立法院”“外交及國防委員會”13日審查明年度政府總預算案關於“國防部”主管收支公開及機密部分，邀請“國防部長”顧立雄專案報告並備詢。



根據台軍方送“立院”的公開書面報告，明年度防務預算編列4760億4383萬9千元，較2024年度增加415億6295萬4千元，按計劃內容及性質，區分“公開”及“保密”兩部分，依預算結構劃分如後：



（一）人員維持：



編列1，815億5833萬4千元，較2024年增加35億3860萬2千元，主要為人員薪餉、保險、各項補助、1年期義務役及調增待遇等法定給與。



（二）作業維持：



編列1，486億9060萬4千元，其中公開部分編列1395億6340萬6千元，較2024年增加172億9330萬9千元。



1.後勤維保：維持各式主要武器裝備妥善、彈藥及油料採購與庫儲管理，並改善營區房舍、生活設施等所需，計1148億1528萬5千元。



2.通信資訊：辦理通信電子及各項資訊系統



管理維護、電腦兵棋作業等所需，計23億9637萬5千元。



3.教育訓練：辦理戰演訓任務、部隊訓練、軍事教育、動員整備、教召訓練、訓場整修及睦鄰經費等所需，計100億323萬7千元。



4.環境保護、軍事行政及第一預備金等，計112億6546萬1千元。



5.代編“國安局”預算，公開部分計10億8304萬8千元。



（三）軍事投資：



編列1，457億9，490萬1千元，其中公開部分編列1292億2116萬元，較2024年增加327億4853萬元。



1.台灣產製：編列576億1015萬8千元。



（1）持續計劃：依委製協議書及合約付款期程執行“新一代輕型巡防艦－第2階段原型艦籌建”及“新式高級教訓機”等126案，計515億9020萬5千元。



（2）新增計劃：籌獲“潛艦國造”－第3階段



後續艦籌建”及“新型步槍”等29案，計60億1995萬3千元。



2.對外採購：編列705億9477萬8千元，均為持續計劃，係依發價書及合約付款期程執行“魚叉飛彈海岸防衛系統”及“高高空無人機”等21案，計705億9477萬8千元。



3.土地活化：編列10億1622萬4千元。配合政府社會住宅等重大政策及地方政府都市發展需求，辦理土地釋出活化運用。