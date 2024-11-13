林賢參：美國不會讓台灣自己搞軍事預算

台灣師範大學東亞系教授林賢參。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月13日電（記者 張穎齊）針對美國共和黨總統當選人特朗普新政，台灣師範大學東亞系教授林賢參13日在政治大學外交系主辦的研討會上表示，特朗普與中國大陸都會想主導西太平洋，中美將持續零和競賽，特朗普不會放任台灣被中國大陸奪走，因此會要求台灣增加軍事預算。



政治大學外交系13日主辦2024美國大選對印太區域情勢影響國際研討會。林賢參表示，特朗普認為實力才能帶來和平，讓美國再次偉大，並非不要與其他國家的關係，只是說特朗普像西部牛仔，想與中國單打獨鬥，民主黨則是傾向找很多人想圍毆中國。不過特朗普也已把一些民主友好的領袖都打臉了，特朗普是單邊主義，但也並非不重視其他國，只是想著自己的利益。



林賢參說，過去與美國建立同盟體系的國家，會覺得反正天塌下來，還有美國頂著，所以特朗普認為美國被占便宜，因此對其他國家，要求若要美國的龐大市場，那得用軍事外交給付來獲取美國支持，才能搭便車。如今美國與日本關係更為緊密，對於台灣則是提出繳交保護費，對其他國家也是，若靠自己國家的“國防”不足夠，那美國願意協助，但要支付代價，對特朗普來說是理所當然。



林賢參認為，特朗普是商人的交易性格，一定以美國優先，也沒什麼不對，賴清德也一定是以台灣為優先，日本首相石破茂也是日本優先，只是沒人像特朗普那麼直白大肆宣揚。特朗普選舉期間的說法雖會誇大，但還是可注意聽他說了什麼、有做了什麼？有些政策窒礙難行，特朗普是會修正。比如就會要求對日本、韓國增加關稅等。



他說，特朗普的夢想是讓美國再次偉大，不過目前看到都是注重關稅、經濟，還沒到顯著的對外聯繫，現在就是要求台灣要增加軍事預算，台灣則要看是否會造成經濟上的衝擊？但若台灣捨不得花軍事預算，也不太對，美國也不會讓台灣自己搞軍事預算。



對於中美關係，林賢參分析，中國大陸要的是中華民族偉大復興，但要將西太平洋的主導權拿下才能實現；特朗普也是要讓美國再度偉大，那也得確保西太平洋有優勢地位，別被中國奪走。特朗普的美國夢與中國大陸領導人的中國夢，是場零和競賽，特朗普應不會放任台灣被中國大陸奪走。而中國也想要拿下南海控制權、主導台灣。