鈕則勳：台咽喉被美抓住　怎才能少交保護費

中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）英國《金融時報》11日報導，台灣研擬購買總值超過150億美元的大批美國武器，藉此向美國共和黨總統當選人特朗普表明加強防禦中國大陸的決心。中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問分析，台灣將雞蛋都放在美國的籃子裡，沒有與中國大陸改善的籌碼，因此被美國牢牢掐住咽喉，只能受制於美國。



特朗普選前曾表示，台灣若要美國保護，應交保護費，防衛支出應佔GDP 10%（目前約2.5%）。《金融時報》報導表示，台灣將向美國提出大型軍購案，總金額超過150億美元，消息人士透露，台灣已與特朗普團隊進行非正式討論。



鈕則勳表示，面對特朗普2.0回任，台灣卻都將雞蛋放在美國籃子內，因此特朗普對台灣要求提升軍事預算，從金融時報報導，台灣一口氣增加大量的軍購，在一定的程度上，是想凸顯台灣對特朗普回任的誠意展現，當然台灣也可能在試探特朗普索取保護費方案。



鈕則勳指出，台灣現在很難不繳保護費給美國，因籌碼都在特朗普手上，特朗普對韓國等也是一視同仁，都要保護費，只是談判過程中看容不容易。



鈕則勳向中評社說，美國知道台灣沒有與中國大陸改善關係的籌碼，可抓住台灣的咽喉。因此未來台灣與美國談判，如果不要繳交那麼多保護費，那還能用什麼資源換？特朗普也會抓著台積電要台灣談判，台積電若失去，那對台灣產生莫大衝擊，相當不利，先進製程若都被移到美國，那台灣屆時也對美國來說無任何利益，台灣將流失優勢以及可談判的牌、策略，既然台灣現在沒與中國大陸關係改善的籌碼，但就將受制於美國。

