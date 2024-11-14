鄧中堅：特朗普不在乎南方國家反給中國機會

政治大學外交系教授鄧中堅接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月14日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統當選人特朗普將重返白宮執政，政治大學外交系教授鄧中堅接受中評社訪問表示，特朗普只重視如何與中國打交道，只要達成了，其他地區或國家並不重要，甚至台灣也是可能被交易掉，台灣無法做到像馬英九執政時期，在中美間取得平衡，那將只會對台灣處境與未來不利。



鄧中堅進一步說，其實在未來的中美競爭下，因特朗普的性格是不在乎南方國家，包括拉丁美洲、東南亞等，這反而給中國有相當大的發展空間，可放手去拓展，過去這些國家還會配合一下美國、為難中國，但在特朗普不給靠後，中國就有機會，就看中國怎麼控制、進行全方位的資源建置。



鄧中堅指出，現在台灣執政的民進黨政府，若想要靠繳交保護費、提升戰力與中國大陸抗衡，那並沒有用，重點都在特朗普會如何與中國打交道，只要中美達成共識，那其他都沒有用，台灣甚至可能被交易掉。



鄧中堅，美國西北大學政治學系博士，曾任政治大學國際事務學院長兼教授、國際談判研究中心主任等，研究專長為國際關係、國際政治經濟學、拉丁美洲。他是中國國民黨籍台北市長蔣萬安就讀政大外交系的恩師之一。

