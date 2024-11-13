朱立倫：綠營在海外抹紅國民黨　非常不道德

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時指控民進黨，在面對外國友人時，也不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子，甚至還把國民黨講成共產黨，“非常不道德，也不民主”。



朱立倫批評，任何一個“民主國家”沒有執政黨會用這樣的方式抹黑、抹紅在野黨。他提醒民進黨，如果有一天變成在野黨，難道可以接受這種情形？



曾任駐美代表處政治組長的民進黨台北市議員趙怡翔日前爆料，有美方友人向他透露，國民黨駐美國代表處的人員到處講綠營壞話，並引述美國友人跟他說，前述人員不但向特朗普陣營批評民進黨的若干進步價值政策“和民主黨一樣”，也在賀錦麗陣營說民進黨只靠攏共和黨等，批評此舉挑撥離間、破壞台灣的外交工作。



國民黨今天下午召開中常會，由朱立倫主持，他在會中對此抨擊，面對國際外交，他向來秉持“中華民國”優先立場，不論面對美國、日本、歐盟等哪一個國家的外賓，儘管朝野政治立場不同，大家向國外友人分析台灣朝野對於擁核、反核，廢死、反廢死，以及兩岸關係等立場，都可以好好進行說明。



朱立倫說，但他要提醒民進黨的朋友，不要在外國人的面前不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子，甚至把國民黨講成共產黨，“非常不道德，也不民主。”



朱立倫接著舉例說，能源政策也是良心問題，大家明知台灣缺電、能源不足，明知綠電不可能在短期內達到目標，明知道台灣能源缺乏、缺電危機已成“國安”危機，明明知道每一位來台外賓都一再提醒這個問題，卻仍要硬著頭皮違背現實，做出相反的能源政策，最後遭殃的就是全民。



而且綠電弊案不斷發生，朱立倫表示，影響“國家”整體安全，才是對“國家”最大的傷害，他要拜託民進黨朋友摸著良心，不要堅持意識型態，讓台灣度過未來危機。



朱立倫提到，民主政治應該向上提升，“立法院”已經開始預算審查，國民黨會嚴格監督總預算案，民進黨一定又會不斷扣國民黨帽子，進行抹黑、抹紅，但國民黨只要站在真理，為民眾打拼，一定會得到民眾支持。