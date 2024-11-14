吳崇涵：特朗普不會破壞一中　不會踩紅線

政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月14日電（記者 楊騰凱）政治大學外交系教授兼系主任吳崇涵向中評社表示，美國總統當選人特朗普明年元月上台後，台美關係將成為“交易式”的關係，台灣要美國保護就必須付錢，可是要美國出兵保台不會在交易清單上面，特朗普不會破壞中國大陸的一中原則，“那條紅線他不會去踏”。



政治大學外交系13日舉辦“2024美國大選對印太區域情勢影響國際研討會”，與會學者包括政治大學國際事務學院院長連弘宜、政治大學外交系主任吳崇涵、政治大學外交系名譽教授林碧炤、台灣師範大學東亞系教授林賢參、台灣大學政治系副教授唐欣偉、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威。



吳崇涵為美國南卡羅萊納大學政治學博士，研究專長包括國際安全，衝突研究，區域整合，現為政治大學外交系教授兼系主任。



吳崇涵會後接受中評社訪問。



就算台灣支付了保護費，能夠換得美國介入台海衝突嗎？



吳崇涵表示，特朗普對台灣提到的項目包括關稅以及保護費，關稅是因為美國對台貿易存在逆差，特朗普希望降低逆差，所以要我們在這方面退讓，這些問題包括台積電等半導體業者就要去應對。至於保護費，簡單來講，你如果想要美國的安全承諾，或是美國提供安全保護，我們自己要做出相對應的回應。



吳崇涵指出，對特朗普而言，台灣希望美國的保護不是不行，但你自己要先努力，包括你要增強“國防”，提升“國防預算”，加強訓練兵力，然後來採購武器。特朗普第一任期賣了台灣許多裝備，包括M1A2坦克，F－16V戰機，這些都是非常貴的武器，美國願意賣你。而雖然特朗普第一任期批准了這些項目，卻直到近期才要開始交貨，所以美國賣歸賣，並沒有說會立刻交貨，這一點我們還是要一個概念，就是購買與交貨是兩回事。

