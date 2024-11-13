1年1萬免了！朱立倫撤黨代表募款責任額

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨中常會今天通過黨公職人員年度募款責任額實施辦法修正案，不再強制要求黨代表一年新台幣一萬元的募款責任額。文傳會主委李彥秀對此表示，未來會將黨代表的募款責任額改為鼓勵性質，為此所造成的金額缺口，黨主席朱立倫將透過募款予以承擔。



國民黨約有1900多名黨代表，取消黨代表募款責任額後，估計每年收入將短差1900萬元。由於地方黨代表上繳的募款責任額原本就是供各地方黨部使用，李彥秀說，朱立倫今日在中常會上特別承諾，未來地方黨部所產生的財務缺口，將由他想辦法募款。



國民黨今天下午召開中常會，通過組發會所提案的公職人員年度募款責任額實施辦法修正案，將黨代表原本每年應繳一萬元的募款責任額，改成鼓勵性質，因此未來將不會強制黨代表繳交募款責任額，但此次修正僅針對黨代表，包括中央委員、中常委等黨公職則未納入，仍應繳交相對應職務的募款責任額。



經黨代表多次陳情反映沒有結果後，原本國民黨黨代表要在本月24日全代會提案連署，要求取消黨代表每年強制上繳1萬元黨公職募款分攤金的規定，但國民黨中央黨部今日主動在中常會上提出修正相關辦法，把過去強制繳納的“應繳”規定，修正為鼓勵性質的樂捐。