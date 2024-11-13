新青安炒高房價　台官方拍板2026年7月期限

藍委牛煦庭(右)質詢有關新青安貸款買房相關議題。（照:“國會”頻道） 中評社台北11月13日電／“財政部”去年推出“新青安”政策，本想幫助年輕人購屋，卻導致房市亂象頻傳、房價被炒高。對此，中國國民黨籍“立委”牛煦庭今天在質詢時指新青安政策讓房價升高，住宅基金這幾年經費負擔看起來不小，明年編列預算更暴增到新台幣45.96億元。對此，“國土管理署”則是回應，新青案政策的確執行到2026年，後面就不會再補貼。



“立法院”內政委員會今天邀請“內政部部長”率同所屬列席報告業務概況，並備質詢。



綜合台媒報導，牛煦庭質詢時指出，新青安政策看起來給年輕家庭、年輕人有購屋機會，但這幾年推下來副作用不小，包含交易量大增、吃掉房貸額度、七都房價全漲等問題，甚至抵銷政府過去打房、平抑房價的諸多努力，雖然新青安不是“內政部”主責，但“內政部”也要編列預算配合，請問財源來是哪裡？



劉世芳回應指出，新青安編列財源來自住宅基金。牛煦庭續指，住宅補貼是要協助真正的弱勢，可是這幾年經費負擔看起來不小，今年已到了大約15.83億，明年編列預算暴增到45.96億元。



劉世芳表示，“內政部”尊重主責的“財政部”及“中央銀行”看法，並配合政策編列預算，關於媒體報導新青安導致的種種房市亂象，她僅說“但新青安讓很多年輕人去購買住宅也是一個事實。”

