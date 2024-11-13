特朗普沒上任先送大禮？林郁方：會被看不起

林郁方。（中評社 資料照） 中評社台北11月13日電／英國《金融時報》報導，台灣將在美國總統當選人特朗普上任後提出150億美元軍購清單，以展現自我防衛決心；台“國防部長”顧立雄今天則澄清，“我們沒有提出這樣的清單”。對此，中國國民黨籍前“立委”林郁方表示，在特朗普沒上任之前就急著送大禮，是把自己做小，台灣應該要利用兩岸關係促進美台關係，武器要越買越好，但應該要跟專家學者討論清單，且要爭取購買的部分戰機能在台灣生產。



英國《金融時報》報導，台灣可能將對美軍購10艘除役軍艦艦、4架E-2D預警機、400枚愛國者飛彈，以及60架F-35戰機，合計約150億美元，藉此向美展現自我防衛決心。



顧立雄今赴“立法院”備詢，先是不表態，後來明確回應“我們沒有提出這樣的清單”。



根據《中時新聞網》報導，林郁方表示，在特朗普前一次4年任期，台灣買了6700多億的武器，“他有替台灣說過一句好話嗎？”特朗普是說台灣離大陸很近、離美國很遠，意思是出事情很難救援。特朗普還有是沒事就修理台積電，說台積電搶生意。要跟這樣國家領袖打交道，要謀定而後動。



林郁方也說，一開始就急著說要花台幣4800億元（150億美元)買F-35等武器，“拜登感覺是什麼？人都還沒離開，我們就急著跟下一個政府談武器採購，這不合體統”。



林郁方表示，雖然無法證實，但外媒報導應該有所本，而且是甚麼樣的買法也有影響，像日本也買了105架F-35A，但要求41架是美國提供零件、技術在日本三菱公司生產。台灣現在是甚麼買法？也有一部份是在台灣製造嗎？他支持買武器且要越買越好，但應該找專家學者一起討論清單內容，不是急忙送上大禮，這樣人家反而看不起你，這是把自己做小了，好像殖民地一樣，只會壞事不會成事。



林郁方說，台灣應該要老神在在，好像美國要賣不賣都可以，若美國對台灣不好，就對中國大陸拋媚眼，兩岸關係對台灣好像是負債，但其實有時候會是寶貴資產，台灣要會利用兩岸關係去促進與美國之間的關係。