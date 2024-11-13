宜蘭線通車百年蒸氣火車女王30日福隆啟航

今年適逢台鐵宜蘭線通車百年，台鐵公司30日將安排唯一態保存的懹舊蒸汽火車CT273出任務。（台鐵公司提供） 中評社台北11月13日電／今年適逢台鐵宜蘭線通車百年，台鐵公司30日將安排唯一態保存的懹舊蒸汽火車CT273出任務，附掛莒光號車廂，從福隆火車站啟航，終點抵達蘇澳火車站。台鐵指出，個人訂票將於11月15日0時起於台鐵官網開賣，票價含紀念套票及紀念品新台幣1924元，鐵道迷們要搶要快。



宜蘭線鐵道於1924年通車，在雪山隧道通車前，宜蘭線鐵道為宜蘭通往台北、花蓮的重要交通命脈。今年適逢通車百週年，台鐵今宣布開行CT273蒸氣火車女王，30日上午8時50分在新北市福隆站起程，最終抵達宜蘭縣蘇澳站，帶大家穿越壯麗的山川與海岸。沿途停靠頭城、宜蘭、二結、冬山等站，重溫宜蘭線鐵道的悠久歷史與文化。



台鐵13日表示，享有“蒸汽火車女王”美名的CT273懷舊旅程，單程票價新台幣1924元（含紀念套票及紀念品），除了欣賞沿途自然美景，也是珍貴的懷舊體驗，15日0時起，台鐵官網開放訂票，有270個名額。



另外，宜蘭美術館與台鐵、宜蘭縣史館，共同策畫“回首蘭陽‧交通百年：宜蘭鐵道攝影展”，用鏡頭捕捉列車穿梭在蘭陽平原的動人風景和鐵道風情等作品60幅，即日起至12月15日於宜蘭火車站月台地下道及羅東火車站2樓展出，請遊客經過火車站時，別忘了停下腳步，感受這份影像的獨特魅力。



根據台鐵提供的資料，CT273由日本川崎車輛公司於1943年製造，1984年2月除籍，是台鐵目前唯一動態保存的蒸汽機車。2014年起，每年夏季附掛莒光號車廂，以郵輪列車方式，行駛於花蓮、台東間，並停靠特色車站，相當受歡迎，總是吸引不少鐵道迷沿路拍攝蒸汽機車鳴笛、冒煙的景象。