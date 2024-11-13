九二共識需沉澱？國民黨：兩岸議題需依黨章

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”王金平今天成立“中道和平聯盟智庫”，受訪認為九二共識須等社會沉澱，認為有需要的時候自然會浮出來，如果認為不需要的時候，就不必再談。國民黨文傳會主委李彥秀對此表示，所有有關兩岸議題都必須在黨章架構下，並符合“中華民國憲法”的規範下推動，她相信王金平要比任何人都還清楚。



李彥秀指出，王金平的歷練非常完整，無論在議事協調、調和鼎鼐都非常優秀，相信王金平會基於熱愛國民黨的初衷，都會非常了解。她也祝福王金平的智庫成立，未來推動各項法案時能給國民黨各項建言，國民黨也都會吸收了解。



國民黨今天下午召開中常會，李彥秀在會後轉述受訪時做出以上表示。



此外，被問及國民黨“立委”翁曉玲提案修正兩岸人民關係條例，擬刪除“吳斯懷條款”，引發爭議，李彥秀表示，相信所有軍方將領都非常認同“中華民國”，而且從過去到現在都是如此，她並強調，“立法院”每一位“立委”的提案都應尊重，至於後續個別“立委”如何論述處理，國民黨都尊重個別“立委”，而且“立法院”本來就是討論法案的地方，會尊重大家不同的意見。



至於也是“立委”的李彥秀是否願意連署？她只說，辦公室會再一起研究，目前只是個別“立委”的提案，案子以後出了委員會後，黨團大會是否要處理，相信國民黨團總召傅崐萁與黨團三長會與黨團進行溝通。

