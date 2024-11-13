陳啟昱落跑遭通緝　賴清德喊話到案說明

陳啟昱曾受到賴清德重用。（資料照，台鹽生技官網） 中評社台北11月13日電（記者 黃筱筠）對於綠能產業蒙上弊案陰影，兼任民進黨主席賴清德下午在中常會表示，這個問題，政府非常重視，近年來檢調積極打擊犯罪，至今已經查獲台南市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣等地，有縣市政府局處長及官員、鄉鎮市長、地方議會議長、議員、鄉民代表、村里長等多人涉案問題嚴重。



他還強調，其中，涉案失蹤的台鹽陳啟昱前董事長，雖然已經退出民進黨，他要在此特別呼籲他儘速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案。



據了解，陳啟昱在去年4月已經退出民進黨。



台鹽綠能前董事長陳啟昱涉及光電弊案，未現身11月1日羈押庭，橋頭地檢署代行拘提未果，台南地方法院認定陳啟昱已逃匿，昨天駁回南檢聲押，待陳啟昱到案後，南檢再向地院聲請羈押。



民進黨發言人吳峥轉述賴清德在中常會談話表示，隨著世界各國提高對2050淨零轉型，政府自2016年開始推動第二次能源轉型，近期媒體報導關於綠能外商公司在台灣6年期間受到地方勢力及黑道勒索的新聞，不只阻礙了綠能產業的發展，更嚴重影響台灣的信譽及國際形象。



賴清德說，這個問題，政府非常重視，近年來檢調積極打擊犯罪，至今已經查獲台南市、雲林縣、嘉義縣、彰化縣等地，有縣市政府局處長及官員、鄉鎮市長、地方議會議長、議員、鄉民代表、村里長等多人涉案問題嚴重。

