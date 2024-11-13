劉世芳：陸配遞補“立委”須放棄“他國國籍”

綠委李柏毅質詢劉世芳。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北11月13日電／台灣民眾黨不分區“立委”設“2年條款”，排名第15名的陸配李貞秀2026年有機會遞補成首位中國大陸籍“立委”。民進黨籍“立委”李柏毅13日於“立法院”內政委員會質詢關切“中國籍人士如何放棄國籍”？台“內政部長”劉世芳表示，“立委”宣誓時會有簽署具結文件，“內政部”近期也會行文到“立法院”等單位重述相關規定，會與“立法院”審慎處理。



“立法院”內政委員會今天邀劉世芳列席報告業務概況，並備詢。



台媒報導，李柏毅指出，台灣民眾黨聲稱，所有不分區“立委”2年後會辭職，也就是說，原本不分區排序，會從第9名到第16名遞補，裡面包含一位中國籍陸配李貞秀，她能不能遞補成為“立委”，“內政部”有什麼解釋？



劉世芳表示，根據《“國籍法”》20條裡面，凡是具有“外國籍”的話都應該放棄，也就是如果宣示登記成為“立法委員”或其他民意代表，就應該放棄他的其他“他國國籍”。



李柏毅追問“中國籍怎麼放棄？”劉世芳表示，中國籍的放棄，在委員宣誓就職時，給一張簽署具結部分，同時在這2天再重述“內政部”2009年的公文給“立法院”，要求如果已經有人登記正式成為“立委”時，他就應該簽署他在就任“立法委員”時，有無取得“外國國籍”，“到職日1年內就要完成喪失‘該國國籍’，以及取得相關證明文件”，相信李柏毅應該也有簽。



劉世芳表示，現在會行文到“立法院”在內，未來有“立委”就“國籍法”20條相關規定要有回覆書，如果取得回覆書，要求外館或其他單位，找這些委員是否有其他“他國國籍”，如果確認有其他“他國國籍”，按照選罷法規定，就應該喪失“立法委員”的資格。

