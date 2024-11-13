波波醫生惹議　賴清德掛保證不增實習名額

賴清德在中常會表示，每年“國外”回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北11月13日電（記者 黃筱筠）在波蘭習醫的前禾馨診所劉姓女醫師執行子宮鏡手術導致患者死亡事件，受到廣大關注。長期關注“波波醫師”的台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟日前特別召開記者會，呼籲賴清德信守當初競選承諾，不要再降低波波考照門檻，也不要再加開波波實習名額。



賴清德今天在中常會對此回應，近日，有許多民眾朋友相當關心，“國外”牙醫系畢業生回台實習名額的問題，他要在此重申，依據“衛福部”作業要點規定，每年“國外”回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。



“波波醫師”是指赴波蘭學醫後返台執業的醫師。本土小牙醫聯盟日前記者會指出，當今“衛福部長”邱泰源就是2022年《醫師法》修法時提案附帶決議、大開波波醫師及牙醫名額的“立委”，政府未負起把關波波醫療品質的責任，還一再放寬他們當醫師的門檻，且當時邱泰源更和民進黨“立委”賴惠員等人提附帶決議，要求大開實習名額、加速波波醫師回台。



民進黨發言人吳崢轉述賴清德在中常會相關談話。



賴清德說，為了因應醫師法的修正，“衛福部”近日將公布醫師法施行細則，針對“國外”學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加“國家”考試的門檻。



賴清德表示，至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，目前研議中由持“國外”學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請“衛福部”提獎勵計劃優先以台灣學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定，政府絕對會以民眾的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請民眾放心。