豪氣！郭董一桿進洞　當場給桿弟50萬大紅包

鴻海集團創辦人郭台銘在淡水國華高爾夫球場打球時，打出一桿進洞絕佳成績。(照:國華高爾夫臉書) 中評社台北11月13日電／鴻海集團創辦人郭台銘退出2024“總統”選舉後，行事低調；不過有網友發文，貼出他的最新動向，原來他在台北市北投區的國華高爾夫球場打球時，意外打出“一桿進洞”的絕佳成績，高興的他立即賞給桿弟阿姨新台幣50萬元，令人稱羨。



台灣首富郭台銘，自從今（2024）年“總統”大選宣布退出選戰，並在“藍白合”破局後，逐漸轉趨沉寂；不過今天再度傳出他的最新動向，原來他在北市北投區的國華高爾夫球場打球，並且意外打出“一桿進洞”的絕佳成績，讓眾人都為之叫好。



根據網友在社群平台發文指出，郭董在國華球場第三洞的170碼距離時，揮桿打出“一桿進洞”的好成績，高興的他不僅與在場球友合照，更當場賞給在旁服侍打球的“桿弟”阿姨50萬元大紅包吃紅，大手筆的舉動引發網友十分羨慕。



有網友表示“原來我爸今天去打球，難怪回家沒看到人”、“你們怎麼都搶著跟我乾爸拍照？”“遇到我爸已經很難得，還遇到他一桿進洞”、“170碼一桿進洞！那50萬紅包真的是奈米小事！”郭董大方的舉動，再度引發網友久違的“認親潮”。



在高爾夫球場上，倘若有人順利打出“一桿進洞”時，當事人請客已經是不成文的規定，據說如果沒這樣做，很可能會發生“不好”的事情；因此無論職業選手或者業餘愛好者，都會以請喝啤酒、大肆請客等方式慶祝。甚至還有保險業者推出“一桿進洞險”，讓順利進球的選手可以降低好成績帶來的請客損失。