“勞動部”員工遭霸凌辦公室自殺　綠委喊追究

台勞動部北分署員工疑遭霸凌身亡，綠委劉建國表示，必需追究到底。（照片：劉建國臉書） 中評社台北11月13日電／“勞動部勞動力發展署”北基宜花金馬分署一名年約40歲的吳姓資訊分析師疑似遭職場霸凌，11月4日在辦公室自殺，大量陳情皆指控北分署長謝宜容霸凌同仁，而“勞動部”也已啟動調查。對此，民進黨籍“立委”劉建國13日在臉書發文表示，北分署長上任至今，2年內北分署的離退人員就高達81人，同時在主管職部分，就有17人離開單位。劉建國認為，北分署內人員流動異常成這樣，再加上這次憾事，已充分顯示她完全不適格，勞發署應立即做出停職處分。



民進黨籍新北市議員李宇翔近日接獲大量職場霸凌陳情案件，矛頭均指向分署長謝宜容，指控她不僅大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文，今年2月有人向“勞動部”陳情，反被她威脅要法辦告密者，儼然就是“北分署皇帝”。



“一室之不治，何以天下國家為？”劉建國在臉書表示，勞動力發展署北基宜花金馬分署在4日發生職員輕生事件，他在第一時間持續關注，也感謝廣大的鄉民網友不斷提供訊息，“這件事我們一定不能算了！”



作為管理全台勞工權益的最高主管機關，內部卻發生職場霸凌事件，至今反應慢半拍，這樣要如何守護全台勞工？真的讓人非常痛心。劉建國指出，他接獲爆料，北分署長2023年3月到任至今，2年內北分署的離退人員就高達81人，同時在主管職部分，其任內就有9位主任、5位科長、2位股長、1位場長等，在不到2年間共計17位主管職離開單位。



劉建國質疑，這樣異常的人員流動數據，勞發署完全沒有任何因應，如今有同仁用生命來發出最沉痛的指控，勞發署至今仍然沒有具體作為，對該分署長做出停職處分，還讓她以請假的方式接受調查，是打算等輿論過後，再銷假繼續當分署長嗎？



劉建國認為，從北分署內人員流動異常成這樣，再加上這次憾事，已充分顯示北分署長完全不適格繼續擔任這個職務，他要求勞發署應該立即做出停職處分，待霸凌事件調查完畢後，該交由司法的歸司法，但對於北分署內部管理失職一事，必需追究到底！