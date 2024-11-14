邱世卿：中方和平倡議或對烏克蘭較有利

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月14日電（記者 方敬為）美國共和黨籍總統當選人特朗普曾稱，上任後將1天內終結俄烏戰爭。台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，特朗普是否短時內結束俄烏戰爭，有待觀察，可確定的是，其宣示顯然是在對歐洲施壓，要歐洲方面再“多付出一些代價”，只要特朗普認為支持烏國有利可圖，或許就會延長協助的時程，反之也隨時可能抽離資源，結束戰爭。



邱世卿指出，特朗普陣營甚至已拋出終戰方案，從目前的內容看起來，烏克蘭的處境相對不利，反而是中國先前拋出《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》的12點和平倡議，可能是對烏國最好的處理方法。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



特朗普長期反對美國軍援烏克蘭，在競選總統期間，並公開喊出，正式上台後要在“24小時內”結束烏克蘭戰爭。特朗普的資深幕僚藍薩（Bryan Lanza）日前受訪透露，新政府對俄烏戰爭的優先要務是“建立和平”，而非協助烏克蘭奪回被俄羅斯占據的領土，並指出，烏克蘭如果想拿回克里米亞等失土“得靠自己”。



針對特朗普上任後，俄烏戰爭的可能走向，邱世卿表示，特朗普宣示要在24小內結束俄烏戰爭，是在競選階段的說法，比較偏向政治語言，實際上會如何執行，還有待觀察，畢竟結束俄烏戰爭過程中將牽涉到多方利益，這些利益成分，美國只是其中的一部分，只是特朗普的宣示，也是某種態度上的展現，代表新美國政府上台後，終結戰爭會是大方向。

