台加軍購？李貴發：拔草測風向或有反效果

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中11月14日電（記者 方敬為）英國《金融時報》11日報導，台灣研擬向美國採購總值超過150億美元的軍備，並已與美國總統當選人特朗普團隊討論。台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，根據報導，台灣要採購的項目包括F－35戰機，該軍備台軍有意採購多年，美方都不願批准，關鍵就在技術保全的問題，他不認為換特朗普上任後，就會轉圜，該消息顯然只是台方拔草測風向，實際情況難成，有沒有可能適得其反，值得觀察。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



《金融時報》引述多位知情人士說，台灣可能會提出採購美國軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的艦艇，以及諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）的空中雷達系統E－2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye），並希望採購更多愛國者飛彈，同時設法要求購買可能會在華府引發爭議的F－35戰機。清單包括60架F－35戰機、4架鷹眼預警機、10艘軍艦、400枚愛國者飛彈，總價值超過150億美元。



李貴發認為，相關消息應該是台灣方面對外透露，藉此向美國尤其是即將上台的特朗普政府展現“台灣自我防衛的決心”，甚至開出採購項目及預算金額，有呼應特朗普要台交“保護費”的意願，可是從採購清單來看，就現實而言，恐怕是台灣一廂情願，因為很難成真。



李貴發指出，以F－35戰機來說，這是台灣空軍多年來一直想要採購的新世代戰機，尤其是具備短場起降功能的F－35B型，對台灣防空作戰具實用性。不過，美方一直不批准售台，一來在政治上有敏感問題，二來就是擔心關鍵技術可能有洩露的風險，這些問題並不會隨著特朗普上任後有所不同，因此判斷台灣要爭取採購F－35戰機，仍然機會不大。

