李貴發：台增軍事預算風險反升　要三思

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中11月14日電（記者 方敬為）美國共和黨籍總統當選人特朗普過去多次批評台灣的軍費支出占GDP的比例過低，應達GDP的10%。台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，軍費預算占GDP的10%，形同涵蓋政府總預算的3分之2，不只財政會出狀況，也無疑是對外宣告準備戰爭，衝突風險不減反升，政府要三思，可考慮改善兩岸關係，從根本化解戰爭危機。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



“行政院”今年8月22日通過了2025總預算案，其中，有關軍事防衛的支出預計增長到占GDP 2.45%左右，超過去年的2.38%，總額達到新台幣6470億元，創下紀錄。由於特朗普明年1月將重返白宮，其多次批評台灣在軍事防衛相關支出不足，並認為台灣應提升軍費至GDP的10%。預期未來台灣在相關預算的編列上，來自美方的壓力將排山倒海而來。



針對特朗普要求台灣增加軍費，付出“保護費”的說法，李貴發表示，要求台灣軍費支出要高達GDP的10%，簡直是天方夜譚，台灣的明年度軍費預算已創歷史新高，若以此為基數估算，要達到GDP的10%，大概要編列新台幣2.6兆元投入安全防衛，占據政府總預算的3分之2。

