因應特朗普風暴　台財金部門備戰救市

“金管會主委”彭金隆。（中評社 資料照） 中評社台北11月13日電／美國總統當選人特朗普明年元月將重返白宮，金融市場擔憂影響台積電，台股近兩日重挫。提前曝光的“金管會”13日前往財委會的報告內容，揭露“金管會”已經備妥戰略，透露密切掌握國際重大金融事件，適時召集證交所等周邊單位召開“股期市研商會議”，於必要時採取相關“穩定股期市措施”。



“立法院”財政委員會明天安排“金管會”、“財政部”與央行專題報告“美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策”，其中“金管會”書面報告已於今天送入“立法院”。



根據“金管會”報告指出，台灣資本市場與國際連結度日增，美國新總統政策可能造成台股短期震盪，不過中長期仍將回歸基本面。美國政府若採取美國優先政策，保護美國製造業可能加徵關稅，需整體觀察對通膨與利率水準等對資本市場影響。



“金管會”指出，為應對美國產業政策變動，上市櫃公司採行產地移轉、 調整海外布局等措施，以降低對公司營運影響。“金管會”也將適時召集證交所等周邊單位召開“股期市研商會議”，於必要時採取相關穩定股期市措施。



至於銀行業對美曝險情形，“金管會”說明，目前國銀於美國設有3家子銀行、1家子公司、25家分行及3家辦事處。截至今年9月底，國銀對美國暴險總額為新台幣3兆6756億元。



“金管會”指出，若美國擴大減稅政策，短期內將增加全球企業及海外台商赴美投資意願。另外，若美國對中國加徵關稅，“金管會”分析，可能驅動台商調整全球投資布局，銀行業者可望以資金提供者身分協助客戶調整布局。



為穩定金融市場、加強風險管理，“金管會”表示，除要求銀行定期提供報表，檢視海外授信及投資風險外，並要求銀行總行由專責單位負責海外分支機構的整體營運管理。



保險業部分，“金管會”指出，若美國政府公債發行增加，可能造成債券市場殖利率上升，引發債券價格下跌。台灣保險業目前持有的國外有價證券投資多採美元計價，如美元持續維持強勢地位，對壽險業有利，但可能使外匯避險成本提高。



“金管會”表示，將定期彙總保險業國外投資情形，以進行動態監理及適時採行相關措施。美元升值雖使壽險業避險成本可能提高，配合實施新的外匯價格變動準備金制度，將使保險業可從事更有彈性的避險方式。