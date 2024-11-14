匡思聖：美中關係先緊後緩　台灣經濟會受傷

新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月14日電（記者 盧誠輝）針對美國總統當選人特朗普重返白宮新局，新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授匡思聖接受中評社訪問表示，特朗普上任後，美中關係將呈現先緊繃後緩和的趨勢，台灣則因過去太過親美，未來為換取美國支持所付出的成本將大幅墊高，對台灣經濟會造成一定程度的傷害。



匡思聖，台灣師範大學三民主義研究所法學博士，專長為兩岸關係、中國現代化思潮，曾任孫文學會理事長、新竹元培醫事科技大學秘書室主任與副國際長，現為新竹元培醫事科技大學通識教育中心副教授兼校際合作中心主任。



匡思聖指出，美國對兩岸的政策是有一貫性的，差別只在於誰當選美國總統強弱有別之分而已，他相信特朗普上任初期會給中國帶來極大的壓力，這從特朗普任命對中強硬派的盧比歐擔任國務卿就可看出，未來美國對中國的圍堵一定會更廣更深，在經濟上也會對中國施加更大的壓力。



他強調，基本上美國想壓制中國崛起的架構不會改變，中美貿易戰還是會持續，所以未來關於高科技產業的輸出，應該會比拜登執政時期更嚴格，而中國貨物的輸出，在特朗普上任初期也一定會被美國提高關稅，但因特朗普是商人，要的就是利益，未來只要中國的回應符合特朗普和美國的利益，在某種程度上就能化解掉美國對中國的強硬態度與手段，所以美中關係將呈現先緊繃後緩和的發展趨勢。



匡思聖分析，特朗普的商人性格是以利益而不是以價值作為導向，因此雖然美國在地緣政治的戰略上本來就需要台灣，但因為台灣過去實在太過親美了，導致原本過去美國會主動支持台灣安全來對抗大陸的模式被改變了，現在反而是台灣必須要付出更高的代價來換取美國的支持。

