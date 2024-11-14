蕭漢俊談王金平為何組智庫 外界都在黑白講

高雄市農會理事長蕭漢俊。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月14日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍前“立法院長”王金平籌組跨黨派兩岸智庫，受外界關注。親近王金平系統的白派、高雄市農會理事長蕭漢俊接受中評社訪問表示，國民黨該思考是否像民進黨一樣太親美，這樣下去真的能夠再次執政？應思考親美現象太嚴重。王金平推“和平中道”的意思也在這裡。



蕭漢俊為親王金平系統的“白派”、農會系統一把手，高雄市26個區農會，除了岡山、路竹、大樹、橋頭、茄冬、六龜區等農會親泛綠外，大部分都隸屬或親白派系統。



王金平號召跨黨派人士籌組“中道和平聯盟智庫”，13日選在台北凱薩飯店舉行籌備會，被解讀為挑戰馬英九長期主張的“九二共識”，對此，王金平受訪時都否認，並稱媒體“竹篙湊菜刀、胡思亂想”，面對媒體追問“九二共識”在兩岸論述上還有用嗎？王金平說“我回答是也不是，回答不是也不是”。



“外界都在見縫插針，黑白講！”蕭漢俊表示，甚至外界也在討論國民黨到底該不該進行路線大辯論，他聽了也是不以為然，他認為，國民黨要做的並非路線大辯論，而是要去思考，國民黨是要跟著民進黨一樣傾向美國，還是中、美兩邊都要顧好。如果全都傾向美國，那與民進黨有何差別？這樣講最快。他也呼籲國民黨黨主席朱立倫要去思考這些問題。

