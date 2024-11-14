徐欣瑩讚王金平　樂見更多人為兩岸和平奮鬥

中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍前“立法院長”王金平13日成立跨黨派智庫推動兩岸和平，國民黨籍“立法委員”徐欣瑩接受中評社訪問表示，王金平已高齡83歲還願意站出來登高一呼，為兩岸和平貢獻心力，實在令人相當敬佩與感動，她樂見有更多人為兩岸和平奮鬥，讓民進黨政府知道兩岸和平才是絕大多數台灣民眾的心聲。



王金平13日成立“中道和平聯盟智庫”籌備會，包括前台灣大學校長管中閔、前“內政部長”李鴻源、前“交通部長”葉匡時、前台北市長郝龍斌等重量級學者和前政務官都在名單內。國民黨秘書長黃健庭、前秘書長李乾龍也都出席與會，相較於由國民黨主席朱立倫等親美派主導的黨中央，王的動作格外引發關注。



徐欣瑩指出，她非常敬佩也讚賞王金平的睿智，即使已高齡83歲仍願意站出來登高一呼，為兩岸和平貢獻心力，顯見王對台灣這塊土地的情感與愛護，她非常期待有更多跨黨派的重量級人士都能一起加入王所成立的智庫，一起為兩岸和平發展提供更好的解方。



她強調，兩岸和平本來就是絕大多數台灣民眾的心聲，如何讓台灣能安和樂利、長治久安與富足建設，才是執政黨應該要去做的事情，但現在民進黨政府不做，只好讓在野黨來做，她樂見未來有更多人一起來為兩岸和平奮鬥，因為唯有和平才能讓大家都有好日子過。



徐欣瑩，新竹交通大學土木工程學系博士，曾任2屆新竹縣議員，2012年以全台最高票當選第8屆“立法委員”，後又自創民國黨並擔任黨主席，還曾與親民黨主席宋楚瑜搭配參選2016年大選落敗，後又加入“國會政黨聯盟”擔任副主席。徐在2022年重回國民黨，並獲國民黨提名參選2024新竹縣第一選區“立委”當選。

