中評關注：特朗普將上台　賴清德準備好了嗎

賴清德昨天會見前美國印太司令阿奎利諾訪團。（照片：府方提供） 中評社台北11月14日電（記者 黃筱筠）兼任民進黨主席的賴清德昨天在中常會有多項裁示，對於“落跑”親菊系、前台鹽董事長陳啟昱喊話希望盡快到案說明，對司法機關喊話要求儘速將陳啟昱逮捕到案。也對俗稱的波波醫生爭議，直接承諾不會增加實習名額，這是對黨內有意增加名額的人隔空喊話。至於美國總統大選結束，特朗普當選且大贏，賴也首度對於國際情勢發表談話，強調美國不同政府執政，也不會改變台美穩健關係，想要穩定台灣民心。



賴清德從520上任以來，面對台灣內部朝野關係與對外國際情勢都不是很好狀況，加上美國大選特朗普當選，以特朗普選前對於台積電與要求台灣收取保護費的說法，未來台美關係可能起變化，對於未來兩岸情勢與台美關係投下變數。



面對國際局時巨變且不利台灣發展趨勢，賴清德似乎要開始面對。在特朗普確定當選後，“行政院長”卓榮泰終於退讓，讓原住民禁伐補償預算以追加預算方式補足。在野黨對於禁伐補償預算補足方式，前幾次協商就提出希望以重新編列明年度總預算或是追加預算的方式，“行政院”則希望能用基金方式補足。但美國大選開票確定後，朝野黨團再度與卓榮泰會商，卓退讓願意用追加預算方式編列，這個方式不就是在野黨原本希望選項之一。但到美國大選確定後才退讓，難免讓人聯想是希望讓“國防”預算趕緊通過，能對美國有所交代。



《路透社》、《金融時報》等外媒日前陸續報導，“賴政府”希望以大筆軍費向特朗普傳達訊息，既然明年度總預算已編列完成，若要退回重編時間恐怕來不及，還會影響其他部門的預算。以效率與可行性來看，“賴政府”可能編列特別預算方式支應，“國防部長”顧立雄昨天在委員會回答綠委答詢時，也透露出一點訊息。



若“行政院”未來真的需要編列大筆預算對美軍購，以特別預算方式編列，在野黨應也不敢得罪美國，應會獲得在野黨支持。卓榮泰對於原住民禁伐補償預算補足方式退讓，應該是得到府方的認同，希望朝野能營造好一點氣氛，因應特朗普上台後的法案與特別預算提出。



賴清德昨天在民進黨中常會以黨主席身份發表了多項談話，除了表達對於美國不同政府執政，台美關系仍穩健的說法，希望穩定擔心特朗普未來執政，造成美中台關係變化民眾的心，但這樣隔空喊話，能穩定多少民心，恐怕成效有限。



“賴政府”目前在公營企業、銀行、公司等人事任用，引發多起爭議。“賴政府”“用人唯親”的質疑，引發派系之間不滿。前台鹽董事長陳啟昱目前還未到案說明，外界認為陳啟昱已經“落跑”出境，陳啟昱過去親近新潮流、親近菊系，加上台鹽綠能案件與台南關係。賴清德在黨中央中常會喊話，呼籲儘速到案說明，也支持司法相關單位全力逮捕到案。一方面說給黨內聽，一方面也說給社會聽，更是對司法檢調施加壓力，尤其對台南地院與台南地檢署。



面對特朗普即將上台，台灣內外局勢轉變，賴清德是否會改變剛上台時強硬對抗策略，會不會改採低姿態與朝野合作，或是在兩岸關係上有所調整，或是對中國大陸更強硬以配合美國需求，接下來“賴政府”動作可能會有些變化。

