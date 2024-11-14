中評關注：王金平能喬出兩岸和平的解方？

國民黨前“立法院長”王金平。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍前“立法院長”王金平成立中道和平聯盟智庫，13日邀集跨黨派成員出席座談會，成為媒體關注焦點。今年已83歲的王金平一再強調自己已是退休之人，成立智庫和明年的黨主席選舉無關。至於是否在幫有望挑戰2028大位的黨籍台中市長盧秀燕鋪路，王金平也認為外界想太多了。



如果王金平的動作背後目的沒有那麼多的政治因素，或許在賴清德執政後，讓兩岸陷入更為緊張對立，甚至被形容是瀕臨戰爭的狀態下，8旬的王金平可能真有意發揮自己的價值和影響力，來替台灣找尋出路。



會讓王金平興起這樣的念頭，主要原因似乎正是目前國民黨主席朱立倫領導的黨中央路線，即便嘴上仍高呼親美和陸，但事實上在親美的經營遠大於和陸的關係維護，這也使得國民黨這塊招牌，除了積極奔走兩岸的馬英九和洪秀柱等個人外，在大陸方面的影響力這幾年是慢慢走下坡。



而王金平此次召集的跨黨派智庫，其中最特別的是，納進了海基會副董事長羅文嘉推薦的英系學者王智盛，王也向媒體證實，他有邀羅文嘉進智庫，但因考量身分問題，因此改以推薦人選的方式參與。



加上羅文嘉在剛上任時也曾證實，曾和時任海基會董事長鄭文燦一起去拜會過王金平，和王“聊了很多、無所不聊”。種種跡象都可看出羅王之間的溝通是直接且密切，這也讓王金平此次成立的智庫添加了些執政民進黨的色彩，而不是純藍營智庫，未來如真有機會和對岸進行溝通交流時，能實質發揮作用的可能性也就大上許多。

