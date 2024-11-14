劉家榮：當作柯文哲去修行　要化危機為轉機

律師劉家榮是本屆民眾黨中評委。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月14日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城圖利案將延押至明年1月5日，外界關注柯請假3個月限期將屆，無法行使黨主席職權問題浮上檯面。擔任民眾黨中評委的律師劉家榮接受中評社訪問指出，中評會有在討論，只是意見尚未一致，關鍵是在有解釋空間，不見得就牴觸黨章。正好柯理光頭被拍到，他比喻“就當柯進去修行好了，黨也要化危機為轉機”，該怎麼做出對黨有利的詮釋就去做。



劉家榮，中興大學大學法律系法學士、中央警察大學法律學研究所碩士。2005年成立颺理法律事務所，曾擔任屏東縣律師公會理事長、民眾黨屏東縣黨部代理主委，2022年曾代表民眾黨參選高雄市第六選區（旗津、鼓山、鹽埕）議員。目前為民眾黨中評委。



柯文哲目前涉入京華城容積弊案遭羈押中，13日在上午提訊時被拍到已剃成“光頭”，引起外界好奇。對此，劉家榮指出，柯文哲是“收押被告”可自己決定要理多少頭髮，但會去借剃刀理得這麼乾淨，也是讓大家嚇一跳。原因第一應該還是衛生考量，避免長頭蝨，第二應該就是轉換心情而已，內心仍是坦蕩蕩，不怕查。柯文哲是外科醫師的邏輯，想到啥就做啥，沒有太多心機，柯應該也不會料到隨便一個動作都會被外界過度解讀。



而外界關注的柯文哲在8月29日請假黨主席職務3個月，假單在11月29日到期，屆時若未繼續請假，因為無法行使黨主席職權，造成黨主席出現空窗，後續也會讓“民眾黨代理黨主席”問題浮上檯面。



擔任中評委的劉家榮指出，目前中評會都有在討論，不會拖到壓線才開始處理，大家有危機意識，中評會7名委員都有充分討論，只是意見尚未充分一致，還在互相說服的時候，到時有結果就會對外說明。他指出，雖然主席請假期限將屆，到底是否真的符合黨章所謂因故不能視事，還是主席只是身體無法自由出現在黨務機關，但意念還是可透過其他方式來參與並給建議，這部分是可以解釋的空間。

