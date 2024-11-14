台對美貿易順差增　楊金龍建議擴大對美採購

“央行”總裁楊金龍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月14日電（記者 楊騰凱）針對美國總統當選人特朗普貿易政策對台灣之影響，台灣“央行”總裁楊金龍今日表示，近年台灣對美國貿易順差飆增，未來台灣被美國列入貿易觀察名單恐怕會成為常態，建議擴大對美採購能源、農產品及軍品等，以縮小台灣對美貿易順差。



台灣對美國貿易順差已從2018年的120億美元，2019年193億美元，直到2022年一舉躍升至510億美元，2024年則可能突破700億美元，而美國的檢視標準為150億美元。



“立法院”財政委員會今日邀請“中央銀行”總裁楊金龍、“財政部長”莊翠雲、“金管會主委”彭金隆就“美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策”進行專題報告，並備質詢。



楊金龍會前被媒體包圍，詢問為何要建議擴大對美採購？楊金龍兩手一攤表示，我們對美國貿易順差就是這麼高。



楊金龍在報告中表示，美中競爭態勢不變，特朗普新貿易政策恐擴大全球貿易衝突與科技競爭，尤其以關稅政策外溢影響最大。倘若美國對中國大陸加徵60%關稅，可能重啟新一輪美中貿易戰，加劇全球保護主義，增添全球供應鏈調整壓力，以及降低全球經濟與貿易成長率。



楊金龍指出，美中貿易爭端後，台灣對美國貿易逆差大幅擴增，台灣貿易指標已經觸及美國財政部檢視標準。然而台灣對美國貿易順差擴增，是反映美中貿易爭端及AI新興科技應用等，帶動美國對台灣產品需求增加，導致2020年後台灣對美國貿易順差超過了美國檢視標準，未來台灣被列為觀察名單恐怕會成為常態。



楊金龍表示，台灣“央行”與美國溝通管道向來順暢，美方理解台灣的主張，台美貿易順差主要反映美國對台灣科技產品的需求劇增。然而對於台灣縮小對美國貿易順差的建議做法方面，例如擴大對買採購能源、農產品及軍品等，以縮小對美貿易順差。