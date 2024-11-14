台鹽函送4次匪夷所思！陳揮文爆放水貓膩

蘇貞昌之女、綠委蘇巧慧。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案後“人間蒸發”。媒體人陳揮文痛批，台鹽的案當年函送了4次都沒辦，當時“行政院長”是蘇貞昌，這樣蘇貞昌之女、民進黨“立委”蘇巧慧還想選新北市長？當年的“調查局長”就是蔡清祥和王俊力，公營事業函送4次都沒辦，匪夷所思。



台鹽前董事長陳啟昱涉掏空台鹽綠能案後，台南地院2度召開羈押庭後請回，至今人間蒸發。台南地檢署發布通緝，但刑事局令查緝專刊卻遲了1周才刊登，還被抓包用陳啟昱20年前的照片，一連串動作都被外界質疑是在放水。



陳揮文12日在《新聞大白話》節目提到，台鹽的案子函送“調查局”4次還沒辦，4次耶！請問當時的“調查局長”是誰？是蔡英文的好朋友，就是以前的“法務部長”蔡清祥。另外一個就是北檢的檢察長王俊力，他們兩個都當了很長時間的“調查局長”。



陳揮文質疑，那為什麼台鹽函送了4次都沒辦呢？請問賴清德，台鹽函送4次、要去辦陳啟昱那時候的“總統”是誰？誰是“總統”？蘇貞昌不知道嗎？蘇巧慧還想選新北市長？蘇巧慧的老爸不知？她老爸是“行政院長”。之後陳啟昱提辭呈，走了就算了嗎？現在人跑啦！



陳揮文痛批 當時的“行政院長”是蘇貞昌，“總統”是蔡英文。沒有看過一個公營事業會函送4次，匪夷所思！以前自己在跑新聞，函送一次、當事人就被收押了！不用函送四次、一次就被收押了，哪有可能像現在這樣，那不可能！