楊金龍：面對特朗普2.0　必須非常小心

台“央行”總裁楊金龍接受質詢。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月14日電（記者 楊騰凱）針對美國總統當選人特朗普貿易政策對台灣之影響，台灣"央行"總裁楊金龍表示，特朗普強調美國優先，面對特朗普2.0時代，包括貨幣政策、外匯市場政策的因應，我們必須非常小心，尤其台灣對貿易順差大，台積電到美國投資，這也是平衡兩邊貿易失衡的方法。



“立法院”財政委員會今日邀請“中央銀行”總裁楊金龍、“財政部長”莊翠雲、“金管會主委”彭金隆就“美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策”進行專題報告，並備質詢。



台灣對美國貿易順差已從2018年的120億美元，2019年193億美元，直到2022年一舉躍升至510億美元，2023年來到800億美元，而美國的檢視標準為150億美元。



中國國民黨籍“立委”林德福質詢時問，特朗普就任後，台灣被美國制裁的機率高嗎？



楊金龍表示，特朗普強調美國優先，美中貿易衝突之後，台灣經濟成長，物價控制，表現都很好，可是我們並沒有說這次特朗普再度執政，我們的狀況還和過去一樣。面對特朗普2.0時代，我們必須非常小心，包括貨幣政策如何因應，外匯市場政策要如何因應。



楊金龍指出，台灣晶片、資通訊產品是很特殊的，是戰略物資，如果從美台貿易來看，我們雙方合作是兩益的，美國進行設計，我們從事製造，對方需要我們的產品。基本上特朗普還要就任，政策實施的時間點及規模多大，都還不曉得，所以我們要靜觀其變，但美國應該也不至於要制裁我們。我們與美國財政部有溝通，對方也瞭解我們產品是美國所需要的，因為晶片是戰略物資。



林德福指出，學者研判美國會追求公平貿易，但如何公平，是美國來定的，未來特朗普上任後，有沒有可能再度催化美中貿易戰？



楊金龍表示，特朗普提名的國務卿魯比奧對中國大陸是鷹派的，看來特朗普政府可能延續第一任時期對中國的貿易政策，但美中貿易衝突，台灣發展反而不錯，我們沒受到損失。



楊金龍指出，如今全球化已經碎片化，但我們的廠商也很靈活，有的回台灣投資，有的到東南亞，台灣廠商應變功力是很好的，但政府也要協助他們，政府與產業界必須密切配合。



民進黨籍“立委”吳秉叡質詢時表示，台積電創辦人張忠謀說供應鏈已死，特朗普要求公平貿易，而台灣對美貿易順差這麼高，必須處理。



楊金龍表示，我們對美國順差最近幾年成長比較大，但我們對美國的順差是他們需要的，這是結構性問題，例如報導台積電到美國投資，這也是平衡兩邊貿易失衡的方法，除了台積電以外，其他廠商也可能去投資。因為本來在台灣製造，到美國設廠後，就不用再從台灣賣過去，這樣順差會減少。



楊金龍指出，我們應該擴大對美採購，採購武器也是對美貿易平衡的辦法。