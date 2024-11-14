兩岸春冬航線減200班　陳世凱不回應

台“交通部長”陳世凱與綠委陳素月（右）。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月14日電（記者 方敬為）大陸民航局日前公布今年冬春兩岸航班，和去年相比從900多班下降到700多班。“交通部長”陳世凱今天到彰化視察交通觀光建設，被問到兩岸航線減班相關議題，態度低調，僅稱問題與考察內容無關，不予回應。



大陸民航局10月底公告，今年春冬季的兩岸航線方面，已批覆21家航空公司在大陸18個航點與台灣桃園等4個航點間的每周742班客貨運航班計劃。相較今年夏秋航季航班減少93班，與去年冬春航季同期的942班、33點，短差200班、15點。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，目前兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態。其中已恢復通航的14個大陸航點的航班方案，與夏秋航季基本一致，大幅減少的是尚未恢復通航的大陸航點的航班方案。“民進黨當局的刻意阻撓是影響兩岸航線航點及航班恢復的主要因素”。



陳世凱14日應民進黨籍“立委”陳素月邀請，赴彰化視察交通觀光建設，媒體問到春冬季兩岸航線減少的原因，以及後續是否有增班相關規劃？陳世凱先是皺眉不語，“交通部”幕僚則出面擋駕，希望媒體就視察內容提問，陳隨後稱，該問題與今天行程無關，便在幕僚引導下離開，前往下一個視察點。