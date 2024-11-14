購夜間槍擊偵測系統為備戰？蔡明彥說明

蔡明彥接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月14日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍“立委”馬文君今天質詢提及“國安局”明年度要購買兩套槍擊偵測系統夜間套件共新台幣1473萬元，為何大選期間沒有購買？台“國安局長”蔡明彥表示，大選期間一般造勢晚會有微量燈光，偵測槍響沒有問題。現在要購買槍擊偵測系統夜間套件，是針對大型區域停電，百分之百暗黑狀況，現在採購是針對大斷電、大停電安全維安部署。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查明年度“國家安全”局收支公開及機密預算。



馬文君質詢提及，看到明年預算中公開部分“國安局”有一個雜項經費，特勤中心要購置槍擊偵測系統夜間套件兩套，編列1473萬元，執行年度是今年與明年，今年是定金。這個槍擊偵測系統夜間套件最早使用情況是要用在第16任“總統”、“副總統”選舉，當時為什麼沒買？



蔡明彥答覆說，現在的槍響偵測器可以用在夜間偵測，大選期間一般造勢晚會有微量燈光，偵測槍響沒有問題。現在要購買是大型區域停電，百分之百暗黑狀況，現在採購是針對大斷電、大停電安全維安部署。



馬文君指出，怎麼會有這樣想定？全部大停電是“國家”有重大風險嗎？蔡明彥回覆說，針對各種情況，不同想定提升安危能力。



馬文君說，這個想定是出乎我們預料之外，什麼狀況下會面臨大停電全部，要去偵測槍響？蔡明彥表示，即使一般狀況“總統”出席場合，區域大型停電場合我們也會做最壞打算。