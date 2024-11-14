柯政治獻金案　北檢扣押木可帳戶近4千萬

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北11月14日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲、前柯競總財務長李文宗涉政治獻金案，為保全犯罪所得追徵，日前已聲請法院裁定核准扣押木可公司相關銀行帳戶，合計新台幣3883萬7712元。



《中央社》報導，針對疑似圖利威京集團新台幣111億元部分，已查扣京華城所在土地，檢調懷疑柯文哲競選2024大選時所募得的政治獻金中，有約4000萬元遭挪用流入木可公關，疑違反民眾捐贈目的侵占所得。專案小組日前已再向法院聲請，查扣木可公關公司相關銀行帳戶資金。



柯文哲2023宣布參選後，先是以捐款累積“P幣”換KP紀念品的方式募款，後來柯文哲認為徒增行政成本，改成以競標等方式，直接販售KP競選小物，這些商品都來自於柯文哲成立的木可公關行銷公司與其他民間合作聯名製作，根據民眾黨在8月間自行統計，透過競選小物募得資金總計約1.5億元。



而木可公關登記負責人李文娟，是柯文哲競選“總統”時的財務長李文宗胞妹，木可公關藉由肖像授權、委託作業管理2份合約，獨家取得KP系列商品的銷售業務，結果在柯文哲的競選政治獻金帳冊中，除了後來返還的木可超額捐贈100萬元外，其他跟木可有關的項目，都是競總為了宣傳、購買禮盒等名義，支付木可近4千萬元。



但檢方懷疑，柯文哲競選販售小物，目的應是籌款，競總授權木可販賣沒有進帳，反而是其他民眾捐款流向私人公司，其中疑有假藉名目，虛報挪用政治獻金等弊端，涉及背信、偽造文書、侵占。



